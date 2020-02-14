Denizli'de 14 Şubat Sevgiler Günü heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de 14 Şubat Sevgiler Günü heyecanı - Son Dakika

Denizli'de 14 Şubat Sevgiler Günü heyecanı

6 saat önce

Denizli'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısı ile çiçekçiler başta olmak üzere hediyelik eşyalar satan iş yerlerinden büyük heyecan yaşandı.

Denizli'de 14 Şubat Sevgiler Günü heyecanı, System.String[]

Denizli'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısı ile çiçekçiler başta olmak üzere hediyelik eşyalar satan iş yerlerinden büyük heyecan yaşandı.


Birçok ülkede kutlanan 14 Şubat sevgililer gününde vatandaşların kimisinde telaş kimisinde ise umursamazlık gözlerden kaçmadı. Eş ve sevgililerine hediye almak isteyen vatandaşlar son ana kadar karar veremedi. Çiçek satışlarında ise yoğunluğun normal günlere göre daha fazla olduğu öğrenildi.


Bazı esnaflar dükkan önlerine Sevgililer Gününe özel süslemeler yaptı. Kimi vatandaşlar akşam sevdiklerini hediyeler ile mutlu etmek için hediye ararken kimi vatandaşlar ise caddelerde balon ve güller satarak para kazanmanın yollarını arıyordu. Sevgililer gününde uçan balon satarak çiftleri mutlu etmek isteyen Salim Canlı, "14 Şubat için kalpli balon hazırladık. Şu an bir rağbet yok ama akşam olur diye düşünüyoruz. Ekmeğimizdeyiz yani çalışıyoruz. Herkesin sevgililer günü kutlu olsun" dedi.


14 Şubatı önemsemediğini dile getiren Ömer Utku Ayhan ise "Sevgilim var. Yok ben 14 Şubattır, şeydir çok önemsemediğim için özel bir şey yapmadım. Bence gereksiz ya hani bir güne sıkıştırmamak lazım sevgililer günü diye o yüzden saçma buluyorum" dedi. - DENİZLİ

Sevgililer Günü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:38 Kaynak: İHA
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