Denizli'de 144 Artçı Sarsıntı Meydana Geldi
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 144 artçı sarsıntı meydana geldi.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde dün yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 144 artçı sarsıntı meydana geldi.
AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinden aldığı bilgilere göre, ilçede dün saat 14.30'da meydana gelen depremin ardından, büyüklüğü 1 ve üzerinde 144 artçı sarsıntı yaşandı.
Artçı depremlerin yedisi 3 ile 4 büyüklüğünde, ikisi ise 4'ün üzerinde gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:34 Kaynak: AA
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