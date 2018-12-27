Son Dakika Haberleri: Denizli'de 144 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Denizli'de 144 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 144 litre etil alkol ele geçirildi.

Denizli'de 144 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 144 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimine yönelik faaliyetler kapsamında Cankurtaran Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 144 litre etil alkol ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıya, ayrıca Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği uyarınca 14 bin 688 lira idari para cezası kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:20 Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel
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