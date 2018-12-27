Denizli'de 144 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 144 litre etil alkol ele geçirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 144 litre etil alkol ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimine yönelik faaliyetler kapsamında Cankurtaran Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.



Düzenlenen operasyonda 144 litre etil alkol ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan zanlıya, ayrıca Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği uyarınca 14 bin 688 lira idari para cezası kesildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağın Altından Çıkarıldı

Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi

Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı