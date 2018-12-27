Denizli'de 144 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
1 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 144 litre etil alkol ele geçirildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 144 litre etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimine yönelik faaliyetler kapsamında Cankurtaran Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 144 litre etil alkol ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıya, ayrıca Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği uyarınca 14 bin 688 lira idari para cezası kesildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:20 Kaynak: AA
Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağın Altından Çıkarıldı
Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi
Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı