Son Dakika Haberleri: Denizli'de 145 motosiklet sürücüsüne 105 bin 814 TL para cezası kesildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Denizli'de 145 motosiklet sürücüsüne 105 bin 814 TL para cezası kesildi

56 dakika önce

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Denizli'de 145 motosiklet sürücüsüne 105 bin 814 TL para cezası kesildi, System.String[]

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Uygulama kapsamında 145 motosiklet sürücüsüne 105 bin 814 TL para cezası kesilirken, 51 motosiklet trafikten men edildi.


Denetimlerin motosiklet kullanan sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve çocuklara trafik bilincinin yerleştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" projesi kapsamında yapıldığı kaydedildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri tarafından geçtiğimiz hafta sonu motosiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı.


Tatilden dönen sürücüler Jandarma Trafik Timleri tarafından 24 saat denetlendi. Hafta sonu iki gün yapılan uygulamada motosikletler kontrol edildi. Toplamda bin 309 motosikletin kontrol edildiği uygulamada 145 sürücüye 105 bin 814 TL para cezası uygulanarak, 51 motosiklet trafikten men edildi.


Yapılan denetlemelerde, sürücülere eğitici broşürler dağıtıldı. Araçta bulunan çocuklara ise "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtılarak aracı kullanan anne ve babalarını değerlendirmeleri, doldurdukları karnelerini belirtilen internet adreslerine yüklemeleri istendi. Yüklenen karneler arasından en çok beğeni alan ilk yüz öğrenciye Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bisiklet hediye edileceği belirtildi. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kum zambaklarını koparmanın cezası 48 bin 625 lira
4 milyon euroyu çuvalla böyle çaldı, böyle polise yakalandı Galatasaray'ın beraberliğine 'Ne yazık ki' diyen TRT muhabiri Volkan Kılıç özür diledi Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un, bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 16:07:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de 145 motosiklet sürücüsüne 105 bin 814 TL para cezası kesildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]