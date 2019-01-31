Son Dakika Haberleri: Denizli'de 145 Sanıklı Fetö Davasında Sanıklara Ceza Yağdı

Denizli'de 145 Sanıklı Fetö Davasında Sanıklara Ceza Yağdı

15 dakika önce

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin 'il yapılanması' ve finans kaynaklarına yönelik 16'sı tutuklu 145 sanıklı davada, 89 kişiye 1 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Denizli'de 145 Sanıklı Fetö Davasında Sanıklara Ceza Yağdı, System.String[]
DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin 'il yapılanması' ve finans kaynaklarına yönelik 16'sı tutuklu 145 sanıklı davada, 89 kişiye 1 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

FETÖ/PDY'nin 'Denizli'deki il yapılanması' ve finans kaynaklarına yönelik 16'sı tutuklu, 30'u firari 145 sanıklı davanın karar duruşması, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatlar duruşmaya katıldı. Sanıklar, FETÖ üyeliği ve maddi destek iddialarını kabul etmeyip, beraatlerini istedi.

Son savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Hakkında yakalama kararı olan 30 sanığın dosyaları ayrıldı. Diğer 115 sanıktan 26'sının ise beraatine karar verildi. 89 sanık da 1 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Tutuklu sanıklardan 13'ünün, cezaevinde yattıkları süre göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verildi. Tutuklu sanıklardan 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Yusuf Caner Yağcı ile 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verilen İzzet Orhanoğlu ve Emre Yeşilova ise tahliye edilmedi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:34 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti 31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok

Ulaştırma Bakanlığı Tepki Çeken Haberi Yalanladı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı 15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 17:49:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de 145 Sanıklı Fetö Davasında Sanıklara Ceza Yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]