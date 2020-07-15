Denizli'de 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi - Son Dakika

Denizli'de 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi

- Denizli'de 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz destanının fotoğraflarla anlatıldığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

- Denizli'de 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz destanının fotoğraflarla anlatıldığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Denizli'de de yapılıyor. Bu kapsamda, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Asri Mezarlık'ta yer alan asker ve polis şehitliğini ziyaret etmesinin ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi'ni gezdi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sergide, Denizli ve Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan kahramanlıkların anlatıldığı fotoğraflar yer aldı. Başkan Osman Zolan, 15 Temmuz 2016'da yaşananları Vali Atik'e fotoğraflarla anlattı. Sergiyi gezmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Atik, Türk milletinin 15 Temmuz'da yeni bir destan yazdığını belirterek, Başkan Zolan'ın anlattıklarından gurur duyduğunu ifade etti. Vali Atik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına, bir kentin bu kadar yoğun olarak katılması, fotoğraflara bakarken beni ciddi anlamda duygulandırdı. Allah bir daha bize 15 Temmuzları yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

"Olmamız gereken yerdeydik"

Başkan Zolan, 15 Temmuz 2016'da yaşananları anlatarak, "Bu bayrağımıza, vatanıma, milletimizin iradesine ve demokrasimize yönelik bir kalkışmaydı. Çok şükür başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu, vatandaşlarımızı meydanlara davet etmesi ve milletimizin de vatanına, bayrağına, sahip çıkmasıyla 15 Temmuz kalkışması bertaraf edildi. Vatandaşlarımızın ülkesine sahip çıkmasıyla darbe bertaraf edildi. Biz de görevimizi yerine getirdik. Olmamız gereken yerdeydik. Milletimiz bize bir emanet teslim etmişti. Bizim de iyi günde de kötü günde de en önde olmamız ve o emanete sahip çıkmamız gerekiyordu. Hiç düşünmeden, vatan ve bayrak sevgimizle meydanlarda vatandaşlarımızla yan yanaydık, beraberdik. Darbeye karşı en güçlü ses verildi. Milletimizle, Denizlimizle ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

"Vatanımız çok değerli"

Bundan sonra da uyanık olunması gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Bunlar şekil değiştirir, yöntem değiştirir, çok çok uyanık olmamız gerekiyor. Vatanımız çok değerli. Her ne olursa olsun birliğimizi bozmamamız gerekiyor. Farklı düşüncelerimiz olabilir ama 'vatan, bayrak, demokrasi, milli irade' dendiğinde bizim topyekun, amasız, bir ve beraber olmamız gerekiyor. Ülkemiz, Denizlimiz bunu 15 Temmuz 2016'da gösterdi. Bundan sonra da ülkemize, bayrağımıza hep beraber sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Başkan Zolan, korona virüs dolayısıyla anma törenlerinin kontrollü yapıldığını, gelecek yıl inşallah daha coşkulu kutlamalar yapılacağını sözlerine ekledi.

Denizli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'de 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi - Son Dakika

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 03:16:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]