Denizli'de 17 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de 17 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu - Son Dakika

Denizli'de 17 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 17 gündür aranan 75 yaşındaki Muharrem Bakan, ölü bulundu.

Denizli'de 17 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 17 gündür aranan 75 yaşındaki Muharrem Bakan, ölü bulundu.


Bakan'ın oğlu Adem Bakan, Eskihisar Mahallesi Pamukkale Caddesi Ellez Deresi mevkisinde bir erkek cesediyle karşılaşınca durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri yaptığı incelemede, cesedin, 14 Şubat'ta evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Muharrem Bakan'a ait olduğunu tespit etti.

Bakan'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizlili iş insanın aracına bombayı dayısının koyduğu ortaya çıktı
Roy Keane'den De Gea'ya olay sözler: Onu öldürürdüm ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin 2 mülteciyi öldürdüğünü açıkladı

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 03:07:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de 17 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]