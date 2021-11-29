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Denizli'de 18 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Denizli'de 18 sikke ele geçirildi

29.11.2021 15:28
Denizli'de 18 sikke ele geçirildi

Denizli'de bir şüphelinin üzerinde 18 sikke ve 1 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Denizli'de bir şüphelinin üzerinde 18 sikke ve 1 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda yakalanan A.D'nin üzerinde yapılan aramada Yunan, Bizans ve Roma dönemlere ait 18 sikke, tarihi eser niteliğinde minyatür büst ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.

Denizli'de 18 sikke ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de 18 sikke ele geçirildi - Son Dakika


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