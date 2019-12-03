Son Dakika Haberleri: Denizli'de 18 suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı
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Denizli'de 18 suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Honaz ilçesinde gözaltına alınan, haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, tutuklandı.

Denizli'de 18 suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Honaz ilçesinde gözaltına alınan, haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar'da karıştıkları 18 farklı suçtan yakalanma kararları bulunan şüpheliler Seydo B. (25) ve Ahmet D'nin (25) yerini tespit etti.

Ekiplerce Kocabaş Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda, şüphelilerden biri yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki balkondan atlayarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, Denizli, Honaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:28 Kaynak: AA
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