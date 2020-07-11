Denizli'de 18 yaş altındaki çocuklar ve gençler tek başlarına seyahat edebilecek - Son Dakika

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli ya da vasisi bulunması şartı kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantıda 18 yaş altındaki vatandaşların seyahatiyle ilgili karar alındığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli ya da vasisi bulunması şartının kaldırılmasına, bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, kara, deniz, hava veya demir yolu ile yapacakları seyahatlerin pandemi öncesinde olduğu şekliyle ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir."