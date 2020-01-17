Denizli'de 187 bin 682 öğrenci karne aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de 187 bin 682 öğrenci karne aldı - Son Dakika

Denizli'de 187 bin 682 öğrenci karne aldı

6 saat önce

Denizli'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. yarı yılının sona ermesiyle 187 bin 682 öğrenci karnelerini alarak tatile çıktı.

Denizli'de 187 bin 682 öğrenci karne aldı, System.String[]

Denizli'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. yarı yılının sona ermesiyle 187 bin 682 öğrenci karnelerini alarak tatile çıktı.

Eğitim öğretim yılı 1. yarı yılının sona ermesi dolayısıyla Akkonak Mahallesinde bulunan Merkezefendi İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, sınıfları gezerek heyecanlı bir şekilde bekleyen öğrencilere karneleri dağıttı. Öğrencilerle sohbet eden Vali Karahan, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Öğrencilerin ve velilerin fotoğraf çektirme isteğini de kırmayan Karahan, öğrencilerden yarı yıl tatilini bol bol kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmelerini istedi.

Okulda öğretmenlerle de bir araya gelen Karahan, öğretmenlerle sohbet etti.

Karahan, karne dağıtım töreninde Türkiye Akıl Oyunları Yarışmasında takım olarak Türkiye 3. ve bölge birincisi olan öğrenciler Mehmet Yiğit Çelik ve Nisa Küçükşahal ile sınıflar arasında bir dönemde en çok kitap okuyan öğrencilere ödüllerini verdi.

Törene, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl genelinde bin 682 öğrenci ve 14 bin 454 öğretmenin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı birinci dönemini tamamlayarak tatile çıktığı bildirildi.

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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