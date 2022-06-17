Denizli'de 188 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Denizli'de 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayan 188 bin öğrenci karnelerini aldı.

Pamukkale ilçesindeki Atatürk Ortaokulunda karne dağıtım töreni yapıldı.

Törende konuşan Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, il genelinde 797 okulda 188 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.

Eğitim-öğretim yılını güzel bir şekilde tamamladıklarını belirten Bulut, "Çocuklarımız geleceğimizin güvencesidir. Hepimizin ortak hedefi, onların nitelikli bir eğitim almaları ve en iyi şekilde yetişmeleridir. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Onlar için birlikte çalışmaktayız." dedi.

Konuşmanın ardından Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini verdi.