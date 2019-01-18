Denizli'de 189 Bin 541 Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi
1 saat önce
Denizli'de 189 bin 541 öğrenci ve 14 bin 458 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.
Denizli
'de 189 bin 541 öğrenci ve 14 bin 458 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.
2018-2019 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi bugün dağıtılan karne ile tamamlandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'ne bağlı resmi ve özel okul olmak üzere bin 117 okulda karne töreni gerçekleştirildi. Karne törenleri okullarda farklı saatlerde yapıldı. Yapılan tören ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci yarısı sona erdi. Dağıtılan karneler ile bin 117 okulda 189 bin 541 öğrenci ve 14 bin 458 öğretmen 15 günlük yarıyıl tatiline girdi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:40 Kaynak: İHA
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