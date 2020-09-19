Denizli'de 19 Eylül Gaziler Günü töreni - Son Dakika

Denizli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "mareşallik" rütbesi ile "gazilik" unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü'nün 99. yıl dönümü, valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi ziyaret etti.

Başkan Helvacılar, burada yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu belirterek, "Gaziler Günü, Türk milletinin şeref ve haysiyetini korumak için savaşmış, hayatları pahasına verilen görevi yerine getirmeye çalışmış, bu yolda kanını, vücudunun bir bölümünü kaybeden ve vakur aslanlar gibi savaştıktan sonra geldiği topraklara sapasağlam dönebilen canlı şehitlerin günüdür." dedi.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.