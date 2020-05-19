Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Denizli'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını evlerinde kutladılar.

Saat 19.19'da vatandaşların evlerinin balkon ve pencerelerinden saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile eşlik ettiği bayram kutlamalarında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumlar ışıklandırıldı, seslendirme cihazından İstiklal Marşı seslendirildi.

Denizli Atatürk Stadı da bayram dolayısıyla ışıklandırılırken, seslendirilen İstiklal Marşına çevre binalardaki vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik etti.

Denizli Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet İbanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulu Önder Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bayram dolayısıyla Atatürk'ü, gençliği ve Cumhuriyetin değerlerini hatırlama anlamında bugünlerin önemine dikkate çekti.

Bu yıl pandemi dolayısıyla biraz buruk bir bayram kutlandığını dile getiren İbanoğlu, "Ancak bu bizim coşkumuza, vatanımıza, devletimize, değerlerimize bağlılığımıza en küçük bir engel yaratmıyor. Hatta coşkumuzu, vatan, millet aşkını daha da ateşleyen, daha da geliştiren, daha da büyülten bir kıvılcım şeklinde his verdiği kanaatindeyim. Bu bayramı Türk gençliğine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için canlarını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Nice 101. yıllarını kutlayacağımız kutlu olmasını temenni ediyorum."