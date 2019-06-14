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Denizli'de 190 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

4 saat önce

Denizli'de 190 bin öğrenci karne heyecanı yaşadıDenizli'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından 190 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Denizli'de 190 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
Denizli'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından 190 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. Vali Hasan Karahan, öğrencilere karnelerini dağıttı.
Denizli genelinde bugün 1120 okul ve kurumda, 2018- 2019 eğitim-öğretim yılının son ders zili çaldı. Yıl boyunca eğitim gören öğrenciler, karnelerini almanın heyecanı yaşadı. Vali Hasan Karahan, Merkezefendi ilçesindeki Osman Özgür İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Vali Karahan'ı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz karşıladı. Vali Karahan, okuldaki sınıfları sırayla dolaşarak öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilere karnelerinin yanında kitap da hediye edilirken ayrıca çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Vali Karahan, Öğrencilerimiz yaz tatillerini eğlenerek ve dinlenerek geçirecekler. Bol bol kitap okuyarak, eksiklerini kapatacaklar. Karneler hem öğrencilerimizin karnesi hem velilerin hem de bizim karnemizdir. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ise, Bugün öğrencilerimiz açısından ayrılık günü. 1120 okulda 190 bin öğrenci ve 15 bin öğretmen dersleri bitirdi. Eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Kazasız belasız bir yıl geçirdik. Başarılı bıraktığımız için sevinçliyiz. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize güzel bir yaz tatili geçirmelerini temenni ediyorum dedi.
Denizli'de 190 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:43 Kaynak: DHA
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