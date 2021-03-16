Denizli'de 1939 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda büyük bölümü sikke olmak üzere 1939 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, büyük bölümü sikkelerden oluşan 1939 sikke, dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Farklı dönemlere ait olduğu belirlenen eserlerin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.