Denizli'de 2 ev yangından sonra kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

- Denizli'de 2 ev yangından sonra kullanılmaz hale geldi

DENİZLİ - Denizli'de farklı günlerde 2 ev yangını meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardın söndürülen evlerde maddi hasar meydana gelirken ölen yada yaralanan olmadı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Karakova ve Eskihisar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı her 2 evden de bir anda alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ve ev sahiplerinin durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangınlara yoğun bir şekilde müdahale ederek söndürdü. Her 2 evde de büyük maddi hasar meydana gelirken evler kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.