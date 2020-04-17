Denizli'de 2 gecedir kavga eden aileler arasındaki gerginlik bugün de devam etti - Son Dakika

Denizli'de 2 gecedir aralarındaki kavga devam eden aileler arasında bugünde gerginlik devam etti.



Polis ekipleri kavga eden 2 aile arasındaki gerginliğin tekrar büyümemesi için geniş güvenlik önlemleri alırken, ailelerin oturduğu sokak çevik kuvvet ekipleri giriş ve çıkışlara kapatıldı.



Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 2 aile arasında kız meselesinden dolayı çıkan kavga 3'üncü günde de devam etti. Aile üyelerinden birinin husumetli oldukları ailenin sokağından geçmesiyle bir anda kalabalıklaşan grup arasında gerginlik yaşandı. Mahalle sakinlerinin polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalık grubu dağıtarak kısa süre içerisinde gerginliği kavgaya dönüşmeden kontrol altına aldı. Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilerek sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı.



Öte yandan, 3 gündür kavgaların sürdüğü mahallenin sakinlerinin rahatsız ve endişeli bekleyişi sürüyor. - DENİZLİ