Denizli'de 2 genç arasında çıkan kavgada kan aktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 2 genç arasında çıkan kavgada kan aktı - Son Dakika

Denizli'de 2 genç arasında çıkan kavgada kan aktı

6 saat önce

Denizli'de 2 genç arasında yaşanan kavgada bir kişi bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de 2 genç arasında çıkan kavgada kan aktı, System.String[]

Denizli'de 2 genç arasında yaşanan kavgada bir kişi bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Çaybaşı caddesinde minibüsten inen 16 yaşındaki R. İ. belli bir süre sonra yolda karşılaştığı (19) Ramazan D., ile konuşmaya başladı. Kısa süre sonra konuşma taraftalar arasında kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan D., yanındaki bıçak ile R.İ.'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri R.İ.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Çaybaşı, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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