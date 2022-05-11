Son Dakika | 2 kadının yüzüne asit içerikli sıvı döken kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | 2 kadının yüzüne asit içerikli sıvı döken kişi tutuklandı

11.05.2022 13:49

Son dakika habere göre Denizli'de otelde konakladıkları sırada yüzlerine asit içerikli sıvı atılan 2 yabancı uyruklu kadın hastanede tedavi altına alındı.

Denizli'de otelde konakladıkları sırada yüzlerine asit içerikli sıvı atılan 2 yabancı uyruklu kadın hastanede tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta bir otelde konaklayan Özbekistan uyruklu S.K. (27) ile Kırgızistanlı S.K'nin (23) asit içerikli sıvıyla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

JASAT ekipleri, aynı odada kaldığı ve 2 kadının üzerine asit içerikli sıvı dökerken kendisini de hafif yaraladığını belirlediği Ö.G'nin (44) Aydın'da olduğunu tespit etti.

Zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak kente getirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yüz ve gözlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılan kadınlardan durumu ağır olan Özbekistan uyruklu S.K'nin İzmir'e sevk edildiği belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Kırgızistanlı S.K'nin ise Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sıvının yakıcı olduğunu bilmediğini öne sürdü

Öte yandan, otelin güvenlik kameraları, zanlının lobiye gelerek bir poşeti alması, odaya girmesi ve bir süre sonra koşarak otelden uzaklaştığı anları kaydetti.

Şüphelinin, jandarmadaki ifadesinde, kız arkadaşı ile kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını ve kendisine hakaret ettiğini savunarak, lobiye daha önce bıraktığı kireç sökücüyü kız arkadaşına doğru savurduğunu söylediği öğrenildi.

Sıvının yakıcı olduğunu bilmediğini, neden satın aldığını hatırlamadığını iddia eden zanlının sevgilisini öldürme niyetinin bulunmadığını, yaralamak için döktüğünü, yanındaki kişinin ise kız arkadaşına sarılması nedeniyle yaralanmış olabileceğini savunduğu belirtildi.

Son Dakika | 2 kadının yüzüne asit içerikli sıvı döken kişi tutuklandı
Son Dakika | 2 kadının yüzüne asit içerikli sıvı döken kişi tutuklandı
Son Dakika | 2 kadının yüzüne asit içerikli sıvı döken kişi tutuklandı
Son Dakika | 2 kadının yüzüne asit içerikli sıvı döken kişi tutuklandı
Son Dakika | 2 kadının yüzüne asit içerikli sıvı döken kişi tutuklandı
Son Dakika | 2 kadının yüzüne asit içerikli sıvı döken kişi tutuklandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 2 kadının yüzüne asit içerikli sıvı döken kişi tutuklandı - Son Dakika


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