Denizli'de 2 kamyonunun arasında kalan otomobildeki karı koca yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de 2 kamyonunun arasında kalan otomobildeki karı koca yaralandı

07.03.2022 14:17
Denizli'de 2 kamyonunun arasında kalan otomobildeki karı koca yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 hafriyat kamyonunun arasında kalan otomobilde sıkışan karı koca yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 hafriyat kamyonunun arasında kalan otomobilde sıkışan karı koca yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.T idaresindeki 34 DVR 383 plakalı hafriyat kamyonu, Gökpınar Mahallesi'nde bulunan Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Abdurrahman Kaçmaz (36) yönetimindeki 07 AVS 740 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, trafik ışıklarında bekleyen başka bir hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Abdurrahman Kaçmaz ile eşi Fatma Kaçmaz araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilden önce Fatma Kaçmaz'ı çıkardı. Fatma Kaçmaz, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Kaçmaz'ın çıkarılması için otomobilin tavan ve kapı bölümleri kesildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otomobilden çıkarılan Abdurrahman Kaçmaz ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çiftin, iki gün önce Almanya'dan Denizli'nin Acıpayam ilçesine tatile geldikleri, Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret için yola çıktıkları öğrenildi.

Denizli'de 2 kamyonunun arasında kalan otomobildeki karı koca yaralandı
Denizli'de 2 kamyonunun arasında kalan otomobildeki karı koca yaralandı
Denizli'de 2 kamyonunun arasında kalan otomobildeki karı koca yaralandı
Denizli'de 2 kamyonunun arasında kalan otomobildeki karı koca yaralandı

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Atatürk Bulvarı, Pamukkale, Otomobil, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de 2 kamyonunun arasında kalan otomobildeki karı koca yaralandı - Son Dakika


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