Denizli'de 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2481 Sokak'ta bulunan 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin binayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın sırasında bina içerisindeki elektrik tesisatı ile yakındaki enerji nakil hatlarında zaman zaman parlamalar olduğu görüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.