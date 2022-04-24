Denizli'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

24.04.2022 15:38
Denizli'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sümer Mahallesi'nde M.K. ve H.K. ile sokakta karşılaştıkları Y.C.D. (15) ve M.A. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.C.D. ile M.A. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olaydan sonra uzaklaşan M.K. ve H.K, Saraylar Mahallesi'nde yunus ekiplerince yakalandı.???????

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Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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