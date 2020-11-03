Denizli'de 2 mahalle 14 gün karantina altına alındı - Son Dakika

Denizli'de 2 mahalle 14 gün karantina altına alındı

03.11.2020 09:54
Denizli'de 2 mahalle 14 gün karantina altına alındı, System.String[]

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında 2 mahalle karantina altına alındığı belirtildi.

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında 2 mahalle karantina altına alındığı belirtildi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2 mahallenin karantina altına alındığı bildirildi. Çardak Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt başkanlığında Covid-19 tedbirleri kapsamında olağanüstü toplandığı belirtildi. Çardak ilçesinin Gemişli ve Gemişpınarı mahallelerinde pozitif vakalara rastlandığı ve alınan karar gereği karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Açıklanan kararda, "Gemişli ve Gemişpınarı mahallelerimizde korona virüs vakalarının artması nedeniyle, pandemi ile etkin mücadele ve hastalık yayılımının önlenmesi açısından mahallelerin 02.11.2020 tarih ve 18.00'den itibaren 14 gün giriş ve çıkışların kapatılarak karantinaya alınmasına ve karantina sonunda vaka durumunun değerlendirilmesine" karar verildiği açıklandı.

Öte yandan, ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin giriş ve çıkışlara izin vermediği, mahallelerin bağlantı yollarının ise kapatıldığı öğrenildi. Vatandaşların karantina süresi içerisinde zaruri ihtiyaçlar dışında evden çıkmayacağı ve sağlık kontrollerinin ise sağlık ekipleri tarafından izleneceği bildirildi. - DENİZLİ

Denizli'de 2 mahalle 14 gün karantina altına alındı

Koronavirüs, Karakurt, Denizli, Çardak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli'de 2 mahalle 14 gün karantina altına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ta teknik heyet, Adem Ljajic'i yeniden kazanmak istiyor Viyana'daki terör saldırısında masum canlara kasteden saldırganlar böyle yakalandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor? Babaanne ve 4 torunundan acı haber! Cansız bedenleri çıkartıldı Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, o anları anlattı: Saldırganlar, restoranı baştan sona taradı Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı
Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki Ayda bebeğe canlı ulaştı Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki Ayda bebeğe canlı ulaştı         
09:52
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor         
09:39
Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı         
09:04
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
3 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısını Türkiye şiddetle kınadı 3 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısını Türkiye şiddetle kınadı         
07:54
Bedeni küçük, yüreği kocaman! Deprem enkazında günlerdir uyumadan hayat kurtarıyor Bedeni küçük, yüreği kocaman! Deprem enkazında günlerdir uyumadan hayat kurtarıyor         
06:38
CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu         
00:39
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi         
20:03
İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı         
19:51
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 10:05:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de 2 mahalle 14 gün karantina altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei