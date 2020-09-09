Denizli'de 2 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde iki mahallenin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı açıklandı.

Çardak Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gemiş ve Gemişpınarı mahallelerinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı duyuruldu. İki mahallede koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla saat 24.00'ten itibaren 14 gün süreyle karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.