Denizli'de 2 mahallede su kesintisi - Son Dakika

Denizli'de 2 mahallede su kesintisi
27.04.2021 11:36
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Fatih ve Deliktaş Mahallesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Fatih ve Deliktaş Mahallesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 28 Nisan 2021 Çarşamba günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 09.00 ile 19.00 saatleri arasında Fatih ve Deliktaş Mahallesinde su kesintisi yapılacak. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceğini belirtti. - DENİZLİ
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