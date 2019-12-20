Denizli'de 2 mahallede su kesintisine gidilecek - Son Dakika
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Denizli'de 2 mahallede su kesintisine gidilecek

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle 21 Aralık (yarın) 2 mahallede su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Denizli'de 2 mahallede su kesintisine gidilecek, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle 21 Aralık (yarın) 2 mahallede su kesintisi yapılacağını duyurdu.


DESKİ Genel Müdürlüğü'ndan yapılan yazılı açıklamada içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidileceği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 21 Aralık 2019 Cumartesi günü 09.00 ve 18.00 saatleri arasında Aktepe ve Anafartalar Mahallesi'nde planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olduğu, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Aralık, DESKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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