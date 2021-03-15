2 şüpheli motosiklette sentetik uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Honaz ilçesinde 2 şüpheli uygulama noktasında durdurulan motosiklette sentetik uyuşturucuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası belirtilmeyen bir motosikleti, ilçe çıkışındaki uygulama noktasında durdurdu.
Motosiklette yapılan aramada, poşete gizlenmiş halde 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler C.Ş. (36) ile E.H. (40) ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA
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