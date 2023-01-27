2 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulunmuştu! Olayla ilgili anne yakalandı, yanında bulunan 2 erkek arkadaşı hala aranıyor - Son Dakika
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2 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulunmuştu! Olayla ilgili anne yakalandı, yanında bulunan 2 erkek arkadaşı hala aranıyor

27.01.2023 12:29

Denizli'de bir evde 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine harekete geçen ekipler 2 yaşında olan bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Olaya ilişkin aranan anne G.K., saklandığı apartta yakalanırken, ön otopside bebeğin vücudunda sigara yanıkları ve başında darp izleri tespit edildi. Evde bulunan diğer 2 kardeş koruma altına alındı. Öte yandan olay anında anne G.K. ile birlikte oldukları ileri sürülen 2 erkek arkadaşının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Pamukkale ilçesinde Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'taki tek katlı evde ölü bulunan 2 yaşındaki M.A.K'nin annesi G.K. (27), polis ekiplerince gece saatlerinde saklandığı apartta gözaltına alındı. İfade işlemleri için İl Emniyet

2 ERKEK ARKADAŞI ARANIYOR

Müdürlüğüne götürülen şüpheli anne, çocuğunun ölümüne ilişkin soruları cevapsız bıraktı. Olay anında Kılıç'la birlikte oldukları ileri sürülen 2 erkek arkadaşının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DİĞER 2 KARDEŞ KORUMA ALTINA ALINDI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopside çocuğun vücudunda sigara yanıkları ve darp izine rastlandı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çocuktan alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Evdeki 2 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

NE OLMUŞTU?

Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yaşları küçük olan 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, müstakil evin içine girdiğinde bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri 1 yıl 9 aylık olan M.A.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümün ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdi.

VÜCUDUNDA DARP VE İZMARİT İZLERİ

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, biri 9 aylık diğeri 5 yaşındaki 2 çocuk Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ekipler uzun saatler boyunca evdeki her bir noktayı teker teker inceledi. Evden alınan örnekler incelenmek üzere götürülürken, bebeğinin vücudunda darp ve sigara izleri olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: AA
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2 yaşındaki bebeğin ölümünde yeni gelişme! Anne yakalandı, olay anında birlikte olduğu 2 erkek arkadaşı aranıyor 2 yaşındaki bebeğin ölümünde yeni gelişme! Anne yakalandı, olay anında birlikte olduğu 2 erkek arkadaşı aranıyor Ağlama sesi üzerine girilen evde korkunç manzara! Vücudunda darp ve sigara izi olan 2 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulundu Ağlama sesi üzerine girilen evde korkunç manzara! Vücudunda darp ve sigara izi olan 2 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulundu

Asmalıevler Mahallesi, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulunmuştu! Olayla ilgili anne yakalandı, yanında bulunan 2 erkek arkadaşı hala aranıyor - Son Dakika

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