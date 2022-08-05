Vefat eden eşinin adı, keşfettiği yeni bitki türünde yaşayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Vefat eden eşinin adı, keşfettiği yeni bitki türünde yaşayacak

05.08.2022 12:09

Denizli'de 2 yıl önce keşfettiği yeni bitki türü, soyadıyla literatüre kaydedilen yüksek orman mühendisi Rasim Çetiner'in bulduğu yeni bitki türü, vefat eden eski eşinin adıyla bilim dünyasına tanıtıldı.

Denizli'de 2 yıl önce keşfettiği yeni bitki türü, soyadıyla literatüre kaydedilen yüksek orman mühendisi Rasim Çetiner'in bulduğu yeni bitki türü, vefat eden eski eşinin adıyla bilim dünyasına tanıtıldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Yüksek Orman Mühendisi Rasim Çetiner, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe yönelik çalışmalar sırasında 2013 yılında Babadağ ilçesinde 1800 metre yükseklikte fotoğrafladığı "Denizli sümbülü"nü literatüre kazandırdı.

Çetiner'in Çameli ilçesinde 2019 yılında 2200 metrede fotoğrafladığı ve Denizli Yünlügelini olarak isimlendirilen yeni bitki türüne ise soyadına atfen "Rindera Cetineri" adı verildi.

Çetiner, son olarak Çameli'deki Karkın Yaylasında yeni bir bitki türünü daha keşfetti.

Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Semiz ile birlikte yürütülen çalışma sırasında Çetiner'in önerisiyle alınan örneklerin DNA analizleri sonucu yeni bir civanperçemi türü saptandı.

Yeni bitki türü, bir bilim dergisinde yayımlanan makaleyle "Hanımperçemi/Achillea Alimeana & Semiz ve Uysal" ismiyle bilim dünyasına tanıtıldı.

Bitkinin isimlendirilmesinde kaşifi olan Rasim Çetiner'in 2005 yılında kaybettiği eşi Alime Çetiner'e atıf yapıldı.

"İsmi yaşayacak"

Rasim Çetiner, AA muhabirine bölgenin endemik türler açısından zengin bir floraya sahip olduğunu, yeni bitki türlerinin de keşfedildiğini kaydetti.

Bölgenin zenginliğini kayıt altına almak ve korumak adına yoğun bir mesai harcadıklarını anlatan Çetiner, buldukları yeni türe isim verilirken 2005 yılında kaybettiği, 3 çocuğunun annesi Alime Çetiner'i de yad etmek istediklerini ifade etti.

Çetiner, şöyle konuştu:

"Gürkan hocam bitkinin isminin Achillea Alimeana olarak uygun olacağını söylediğinde çok daha mutlu oldum. 'Alime Ana' Latince anlamı da olan bir sözcük. Türkçe adını da Hanımperçemi koyduk. Çocuklarımıza, yakınlarımıza, sevdiğimiz insanlara isimler veriyoruz. Onlar vefat etse dahi isimleri botanik ve bilim dünyasında bilinecek, duyulacak ve bahsedilecek. Rahmetli eşimin makalelerde adı geçtiğinde her duyanın bir Fatiha göndermesi de talebimiz"

Koruma altına alındı

Prof. Dr. Gürkan Semiz de bilim dünyasına yeni bir tür kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Daha önce bulunan Denizli Yünlügelini türüne yönelik çalışma sırasında saptanan yeni türün laboratuvar ortamında morfolojik incelemelerinin yapıldığını anlatan Semiz, "Kendisine yakın olan akrabalarından farklılıklar gösterdiğini gördük. DNA analizlerini de Konya Selçuk Üniversitesindeki bilim insanlarının yapmasından sonra bitkinin kesinlikle yeni bir tür olduğuna karar verdik." dedi.

Semiz, endemik bir tür olan Hanımperçemi için hazırladıkları makalenin prestijli bir botanik dergisinde yayınlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bitki 2 gün önce bilimsel camiada bizim verdiğimiz adıyla Achillea Alimeana adıyla yerini aldı. Çalışmalarımız bundan sonra devam edecek. Endemik kategorisinde bir bitki. Koruma altına alınan dar yayılışlı bir bitkimiz. Bilimsel araştırma dışında doğadan kopartılması haliyle yasak. Bitkinin biyolojisini öğrenmek bakımından diğer bazı detaylı çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
Annesi kazada ölen Esin Nur bebek, yoğun bakımda Annesi kazada ölen Esin Nur bebek, yoğun bakımda Başkan Zolan, Denizli Büyükşehirin takdir toplayan hizmetlerini anlattı Başkan Zolan, Denizli Büyükşehirin takdir toplayan hizmetlerini anlattı
Kaynak: AA

Babadağ, Denizli, Karkın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vefat eden eşinin adı, keşfettiği yeni bitki türünde yaşayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:27:39. #1.13#
SON DAKİKA: Vefat eden eşinin adı, keşfettiği yeni bitki türünde yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement