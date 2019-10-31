Denizli'de 2 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Denizli'de, hakkında kesinlenmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve 2 senedir aranan hükümlü Emral Ünal, saklandığı evde yakalandı.

Denizli'de, hakkında kesinlenmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve 2 senedir aranan hükümlü Emral Ünal, saklandığı evde yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" gibi suçlardan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emral Ünal'ın (30), 15 Mayıs Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 1. kattaki evin balkonundan atlamaya çalışan hükümlüyü yakaladı. Emral Ünal'ın üzerinde kendi adına düzenlenmiş 2 sahte nüfus cüzdanı ve Roma dönemine ait 2 sikke ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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