Denizli'de 20 gün önce tahliye edildi 2 aracın aküsü çaldı - Son Dakika

Denizli'de, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 20 gün önce tahliye edilen şüpheli, 2 aracın akülerini çalınca yeniden tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 4 gün önce, Honaz ilçesinde bir otomobil ve tırdan meydana gelen akü hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.



Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelinin, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 20 gün önce tahliye edilen G.G. olduğunu tespit etti.

Çal ilçesindeki ikametinde yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada hırsızlık ve G.G'nin akülerden birini kendi otomobiline takma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, zanlılının otomobil ve tırdan çaldığı aküleri sökmesi, daha sonra kendi aracına elektrikçi yardımıyla taktırması yer alıyor.