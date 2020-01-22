Denizli'de 20 gün önce tahliye edildi 2 aracın aküsü çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de 20 gün önce tahliye edildi 2 aracın aküsü çaldı - Son Dakika

Denizli'de 20 gün önce tahliye edildi 2 aracın aküsü çaldı

6 saat önce

Denizli'de, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 20 gün önce tahliye edilen şüpheli, 2 aracın akülerini çalınca yeniden tutuklandı.

Denizli'de 20 gün önce tahliye edildi 2 aracın aküsü çaldı, System.String[]

Denizli'de, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 20 gün önce tahliye edilen şüpheli, 2 aracın akülerini çalınca yeniden tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 4 gün önce, Honaz ilçesinde bir otomobil ve tırdan meydana gelen akü hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.


Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelinin, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 20 gün önce tahliye edilen G.G. olduğunu tespit etti.

Çal ilçesindeki ikametinde yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada hırsızlık ve G.G'nin akülerden birini kendi otomobiline takma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, zanlılının otomobil ve tırdan çaldığı aküleri sökmesi, daha sonra kendi aracına elektrikçi yardımıyla taktırması yer alıyor.

Jandarma, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı
Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor "Peruklu hırsız" peruk bakımı sırasında yakalandı Metruk binada yaralı bulunan 8 yaşındaki Muhammed öldü! Dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 23:54:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de 20 gün önce tahliye edildi 2 aracın aküsü çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]