DENİZLİ'DE 20 KEDİ VE KÖPEK ÖLÜ BULUNDU, ZEHİRLENEN 1 KEDİ SON ANDA KURTARILDI - Son Dakika
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DENİZLİ'DE 20 KEDİ VE KÖPEK ÖLÜ BULUNDU, ZEHİRLENEN 1 KEDİ SON ANDA KURTARILDI

08.04.2022 14:57

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, son bir ayda zehirlendikleri öne sürülen 20 kedi ve köpek ölü bulundu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, son bir ayda zehirlendikleri öne sürülen 20 kedi ve köpek ölü bulundu. Bir sokak kedisi ise tedaviye alınarak son anda kurtarıldı. Hayvanseverlerin şikayet üzerine jandarma çalışma başlattı.

Pamukkale Mahallesi'nde son bir ayda bazıları sahipli 20 kedi ve köpek, iddiaya göre zehirli yiyeceklerden öldü. Bu duruma tepki gösteren, sorumluların bulunmasını isteyen hayvanseverler Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayetçi oldu. Jandarma şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Sokakta zehirlenmiş olarak bulduğu bir kediyi Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek, son anda kurtulmasını sağlayan Sadi Başer, "Beslediğim sokak kedilerinden birini zehirlenmiş olarak buldum. Tedavi olmasını sağlayıp, kurtardım. Ancak, zehirlenen diğer can dostları kurtaramadık. Jandarmaya bunu yapan kişileri arıyor. Valimiz de bu işin üzerinde duruyor. Biraz vicdan sahibi olan biri bunu yapmaz. Bu hayvanları katletmek vicdana sığmaz. Bir üst sokakta da peş peşe 15'e yakın hayvanın zehirlendiği duyduk. Bu işin sonu nereye gidecek belli değil. Canı sıkılan birinin zehirle hayvanları öldürmesi bizim de canımızı acıtıyor. Bir an önce bunu yapan kişi ya da kişiler bulunmalı" diye konuştu.

'TORUNLARIM AĞLADI'

Halil Tekin de "Bahçedeki köpeğimizin önüne zehirli yiyecek atmışlar. Onu yemiş, bahçede ölüsünü bulduk. Çok seviyorduk, çok üzüldük. Ailemizden biriydi. Torunlarım ağladı. Jandarmaya şikayette bulunduk. Hayvanları zehirleyen kimse bulunmasını ve hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Koordinatörü Avukat Ozan Orpak, olayın takipçisi olduklarını söyledi. Orpak, "Burada yaşanan hayvan katliamı ciddi anlamda vicdanları yaralamıştır" dedi.

DENİZLİ'DE 20 KEDİ VE KÖPEK ÖLÜ BULUNDU, ZEHİRLENEN 1 KEDİ SON ANDA KURTARILDI
DENİZLİ'DE 20 KEDİ VE KÖPEK ÖLÜ BULUNDU, ZEHİRLENEN 1 KEDİ SON ANDA KURTARILDI
DENİZLİ'DE 20 KEDİ VE KÖPEK ÖLÜ BULUNDU, ZEHİRLENEN 1 KEDİ SON ANDA KURTARILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ'DE 20 KEDİ VE KÖPEK ÖLÜ BULUNDU, ZEHİRLENEN 1 KEDİ SON ANDA KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DENİZLİ'DE 20 KEDİ VE KÖPEK ÖLÜ BULUNDU, ZEHİRLENEN 1 KEDİ SON ANDA KURTARILDI - Son Dakika
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