Denizli'de 200 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak içki imalatı ve satışının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil takibe alındı.

Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu