Denizli'de 200 yıllık konak yangınıyla ilgili 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Denizli'de 200 yıllık konak yangınıyla ilgili 7 kişi yakalandı

16.10.2020 17:45
Denizli'de 200 yıllık konak yangınıyla ilgili 7 kişi yakalandı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarihi konakta çıkan yangına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarihi konakta çıkan yangına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10 Ekim'de İstiklal Mahallesi'nde Mustafa Sarıkaya'ya ait yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ve kullanılmayan 2 katlı konakta çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

Kundaklamadan şüphelenen polis ekipleri, 316 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi ve teknik takip sonucu 7 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda 3 av tüfeği, 1 bıçak, 1 kelepçe, 2 telsiz, 1 kurusıkı tabanca, 200 mermi, 3 cep telefonu ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Bu arada şüphelilerin 3 araç ve 3 iş yerinin kurşunlanması olayları nedeniyle arandığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Pamukkale, Sarıkaya, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de 200 yıllık konak yangınıyla ilgili 7 kişi yakalandı - Son Dakika

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