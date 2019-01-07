Son Dakika Haberleri: Denizli'de 2017'de Kişi Başı Gsyh 35 Bin 745 TL Oldu

Denizli'de 2017'de Kişi Başı Gsyh 35 Bin 745 TL Oldu

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu 2015-2017 yılları, İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) İstatistiklerini yayımladı.

Denizli'de 2017'de Kişi Başı Gsyh 35 Bin 745 TL Oldu, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu 2015-2017 yılları, İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de kişi başı GSYH 2017 yılında 35 bin 745 TL olurken, kent bu rakamla Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Denizli 35 bin 745 TL olan kişi başına GSYH değeri ile 38 bin 680 TL olan Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Denizli kişi başına GSYH değerinin en yüksek olduğu 16. il oldu. Denizli'de 2017 yılında 36 milyar 181 milyon 88 bin TL olan GSYH değeri 3 trilyon 106 milyar 536 milyon 751 bin TL olan Türkiye değerinin yüzde 1,16'sını oluşturdu. Denizli bu değerle Türkiye'de 16. il oldu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

Türkiye, Denizli, Ekonomi
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