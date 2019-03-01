Denizli'de 2018'de 6 Bin 972 Çift Evlendi, Bin 250 İse Boşandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı 'Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini' yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı 'Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini' yayımladı. Buna göre Denizli'de evlenen ve boşanan çift sayısı azalış gösterirken, kentte 2018'de 6 bin 972 çift evlenirken, 2 bin 250 çift ise boşandı.



Denizli'de evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 6 bin 972 oldu. Bu değer ile Denizli, Türkiye'de kaba evlenme hızı en yüksek 32. il oldu. 2017 yılında kentte ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,5 iken 2018 yılında 27,7'ye yükseldi. Kadınlarda 2017 yılında ortalama ilk evlenme yaşı 24,4 iken 2018 yılında da 24,4 oldu.



Denizli'de boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 2 bin 250 oldu. Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Denizli'de 2018 yılında binde 2,20 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Denizli, Türkiye'de kaba boşanma hızı en yüksek 7. il oldu.



Denizli'de 2018 yılında boşanan çiftler yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok boşanma erkeklerde 35-39 ve kadınlarda ise 30-34 yaş grubunda gerçekleşti. 35-39 yaş grubunda boşanan erkek sayısı 477, 30-34 yaş grubunda boşanan kadın sayısı 449 oldu. En az boşanma ise erkeklerde ve kadınlarda 16-19 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunda boşanan erkek sayısı 3, kadın sayısı 34 oldu. Kentte 2018 yılında boşanan çiftler evlilik süresine göre incelendiğinde, boşanmaların 619'u 16 yıl ve daha fazla süren evliliklerde meydana geldiği görüldü. Boşanmaların 72'si ise 1 yıldan az süreli evliliklerde meydana geldi. - DENİZLİ

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