Denizli'de 2018'de GSYH değeri 43 bin 120 TL oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Denizli'de 2018'de GSYH değeri 43 bin 120 TL oldu - Son Dakika Ekonomi

Denizli'de 2018'de GSYH değeri 43 bin 120 TL oldu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre Denizli'de kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri 43 bin 120 TL oldu.

Denizli'de 2018'de GSYH değeri 43 bin 120 TL oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre Denizli'de kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri 43 bin 120 TL oldu.


Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli'de kişi başına düşen GSYH'nin Türkiye ortalamasının altında kaldığı belirtildi. Açıklamada, "Denizli ili 2018 yılında 43 bin 120 TL olan kişi GSYH değeri ile 45 bin 750 TL olan Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Denizli kişi başına GSYH değerinin en yüksek olduğu 17. kent oldu. Denizli'de 2018 yılında 44 milyar 123 milyon 218 bin TL olan GSYH değeri 3 trilyon 724 milyar 387 milyon 936 bin TL olan Türkiye değerinin yüzde 1,18'ini oluşturdu. Kentte GSYH değerinin yüzde 41,7'si hizmetler sektöründe oldu. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:26 Kaynak: İHA
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