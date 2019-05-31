Son Dakika Haberleri: Denizli'de 2018 yılında 18 bin 514 trafik kazası oldu
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Denizli'de 2018 yılında 18 bin 514 trafik kazası oldu

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilen göre 2018 yılında Denizli'de 18 bin 514 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 132 kişi hayatını yitirirken, 5 bin 717 kişi ise yaralandı.

Denizli'de 2018 yılında 18 bin 514 trafik kazası oldu, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilen göre 2018 yılında Denizli'de 18 bin 514 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 132 kişi hayatını yitirirken, 5 bin 717 kişi ise yaralandı.

TÜİK verilerine göre Denizli'de meydana gelen trafik kazaları istatistiklerini yayımladı. 2018 yılında Denizli'de meydana gelen trafik kazalarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 18 bin 514 oldu. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 81,2'si yani 15 bin 30'u maddi hasarlı kaza olurken yüzde 18,8'i ise 3 bin 484'ü ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. Maddi hasarlı trafik kazalarının sayısı yüzde 6,3 artarken, ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının sayısı yüzde 2,8 arttı.

Denizli'de trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23,7 azalarak 132 kişi oldu. Bu trafik kazalarında yaralananların sayısı ise geçen yıla göre yüzde 6,9 artarak 5 bin 717 oldu.

Denizli'de meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşen ölümlerin yüzde 51,5'i yani 68 kişi kaza yerinde gerçekleşirken yüzde 48,5'i yani 64 kişi ise kaza sonrası gerçekleşti. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:05 Kaynak: İHA
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