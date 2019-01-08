Denizli'de 2018 Yılında 655 Bin 356 Kişi Hava Yolu Ulaşımını Kullandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (DHMİ) yapılan açıklamada, 2018 yılında Denizli Çardak Havalimanı'nda 655 bin 356 yolcu ve 5 bin 845'e uçağa hizmet verildiği belirtildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (DHMİ) yapılan açıklamada, 2018 yılında Denizli Çardak Havalimanı'nda 655 bin 356 yolcu ve 5 bin 845'e uçağa hizmet verildiği belirtildi.



DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre, Aralık ayında Denizli Çardak Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 43 bin 422, dış hat yolcu trafiği 4 bin 547, toplam yolcu trafiğinin ise 47 bin 969 olduğu kaydedildi. Açıklamada, "2018 yılı Aralık ayında Denizli Çardak Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 385 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 22 olmak üzere toplam uçak trafiği 407'ye ulaştı. 2018 yılı Aralık ayında Denizli Çardak Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 423 ton olarak gerçekleşti. Havalimanında 2018 yılı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 655 bin 356'ya, uçak trafiği 5 bin 845'e ulaştı. Yük trafiği ise 6 bin 121 ton oldu" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

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