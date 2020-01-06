Denizli'de 2019 Kasım ayında araç sayısı 410 bin 993'e ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Denizli'de 2019 Kasım ayında araç sayısı 410 bin 993'e ulaştı - Son Dakika Ekonomi

Denizli'de 2019 Kasım ayında araç sayısı 410 bin 993'e ulaştı

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Denizli'de 2019 Kasım ayında araç sayısı 410 bin 993'e ulaştı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de ki araç sayısı 410 bin 993'e ulaştı.


Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı Kasım ayında toplam araç sayısı 404 bin 676 iken, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 oranında bir artış göstererek 410 bin 993'e ulaştı.


Otomobil sayısı 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artışla 197 bin 587'ye ulaştı. Denizli'deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 197 bin 587 adet otomobil, 7 bin 145 adet minibüs, 3 bin 956 adet otobüs, 64 bin 869 adet kamyonet, 12 bin 38 adet kamyon, 72 bin 61 adet motosiklet, 52 bin 396 adet traktör ve 889 adet özel amaçlı araç olduğu belirtildi.


Öte yandan,


2019 yılı Kasım ayında Denizli'de toplam 14 bin 972 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada ise 10 bin 592 adet ile otomobil yer aldı. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
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