Denizli'de 2019'un son bebeği "Berina Gülümser", 2020'nin ilk bebeği "Cemile İkra" oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de 2019'un son bebeği 'Berina Gülümser', 2020'nin ilk bebeği 'Cemile İkra' oldu - Son Dakika

Denizli'de 2019'un son bebeği "Berina Gülümser", 2020'nin ilk bebeği "Cemile İkra" oldu

6 saat önce

Denizli'de dünyaya gelen 2019'un son bebeği "Berina Gülümser", 2020'nin ilk bebeği ise "Cemile İkra" oldu.

Denizli'de 2019'un son bebeği

Denizli'de dünyaya gelen 2019'un son bebeği "Berina Gülümser", 2020'nin ilk bebeği ise "Cemile İkra" oldu.

Denizli Devlet Hastanesindeki doğumla, Hasret ve Murat Teker çiftinin saat 23.40'ta kız bebeği dünyaya geldi. "Berina Gülümser" ismi verilen bebek, şehirde doğan 2019'un son bebeği oldu.

Anne Teker, gazetecilere çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir duygu. 4'üncü çocuğum. 2 kız, 2 oğlum var. 2020'yi istiyorduk ama olmadı, biraz erken geldi." dedi.

Yeni yılın ilk bebeği ise Songül ve Ali Osman Soytürk çiftinin bebeği oldu.

Saat 00.25'te gerçekleşen doğumla dünyaya gözlerini açan kız bebeğe "Cemile İkra" ismi verildi.

Anne Soytürk, yeni yıla güzel bir hediye ile girdikleri için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Allah'a şükrediyorum. Güzel bir duygu. Bebeğimi kucağıma aldım, biraz zor oldu ama mutluyum. Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirsin inşallah." diye konuştu.

Murat Teker, Denizli, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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