Denizli'de

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl düzenlediği "Ulusal Karikatür Yarışması"nın konusunu "2020 Denizli Yılı" olarak belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, başvuruların başladığı yarışmaya amatör ve profesyonel tüm karikatüristlerin katılabileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denizli'nin plaka kodu olan 20'nin ardışık olarak yan yana gelmesiyle oluşan 2020 yılının, şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtımına katkıda bulunmak için kaçınılmaz bir fırsat olacağını öngörmekteyiz. 18 yaş altı ile 18 yaş ve üstündeki kişilerin karikatürlerinin değerlendirmeye tabi tutulacağı yarışmaya 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat edilebilecek. Dereceye giren karikatüristlere ödülleri Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nın açılışında verilecek. Ödül töreninin ardından dereceye giren karikatürler fuar alanında sergilenecek."

Yarışmanın şartnamesine www.denizli.bel.tr adresinden ulaşılabileceği ifade edilen açıklamada, birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin 500 lira, üçüncüye 2 bin lira, mansiyona bin lira ödül verileceği ve ayrıca 18 yaş altı 6 genç çizere özendirme ödülü verileceği açıklandı.