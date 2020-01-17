Denizli'de "2020 Denizli Yılı" karikatür yarışması - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de '2020 Denizli Yılı' karikatür yarışması - Son Dakika

Denizli'de "2020 Denizli Yılı" karikatür yarışması

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl düzenlediği "Ulusal Karikatür Yarışması"nın konusunu "2020 Denizli Yılı" olarak belirledi.

Denizli'de

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl düzenlediği "Ulusal Karikatür Yarışması"nın konusunu "2020 Denizli Yılı" olarak belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, başvuruların başladığı yarışmaya amatör ve profesyonel tüm karikatüristlerin katılabileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denizli'nin plaka kodu olan 20'nin ardışık olarak yan yana gelmesiyle oluşan 2020 yılının, şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtımına katkıda bulunmak için kaçınılmaz bir fırsat olacağını öngörmekteyiz. 18 yaş altı ile 18 yaş ve üstündeki kişilerin karikatürlerinin değerlendirmeye tabi tutulacağı yarışmaya 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat edilebilecek. Dereceye giren karikatüristlere ödülleri Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nın açılışında verilecek. Ödül töreninin ardından dereceye giren karikatürler fuar alanında sergilenecek."

Yarışmanın şartnamesine www.denizli.bel.tr adresinden ulaşılabileceği ifade edilen açıklamada, birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin 500 lira, üçüncüye 2 bin lira, mansiyona bin lira ödül verileceği ve ayrıca 18 yaş altı 6 genç çizere özendirme ödülü verileceği açıklandı.

Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli soba kurbanı seda'nın babası: zehirlenmeyi baş ağrısı sanıp uyumuşlar
ABD'nin 11 askerinin İran saldırısında beyin sarsıntısı geçirdiği ortaya çıktı Nepal'de yasaklanmasına rağmen sürdürülen gelenek olan "regl kulübeleri" yıkıldı İranlı kadının makatından uyuşturucu çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 20:35:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de "2020 Denizli Yılı" karikatür yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]