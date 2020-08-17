Denizli'de 2020 yılında yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 947 milyon 514 bin 658 TL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ocak ile Haziran dönemi içerisinde Yapı İzin İstatistiklerini yayınladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, yapı ruhsatı verilen bina sayısı 859, daire sayısı ise 2 bin 734 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ocak ile Haziran dönemi içerisinde Yapı İzin İstatistiklerini yayınladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli'de, 2020 yılı Ocak ile Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 599 bin 897 metre kare olurken yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri ise 947 milyon 514 bin 658 TL olarak açıklandı.

Aynı dönem içerisinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 859, daire sayısı ile 2 bin 734 olarak bildirildi. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 325 bin 597 metre kare, konut dışı kullanım alanı 171 bin 412 metre kare, ortak kullanım alanı ise 112 bin 888 metre kare olarak açıklandı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü

2020 yılı Ocak ile Haziran ayları döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü 631 bin 598 metre kare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri ise 995 milyon 72 bin 300 TL olarak açıklandı. Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 650, daire sayısı 2 bin 951 olarak bildirildi. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 345 bin 641 metre kare, konut dışı kullanım alanı 144 bin 330 metre kare olurken ortak kullanım alanı ise 141 bin 627 metre kare olarak açıklandı. - DENİZLİ