Denizli'de 21 Sanıklı Fetö Davasına Devam Edildi

Denizli'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aralarında kayyum atanan Aynes Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin eski yöneticilerinin de bulunduğu 21 sanıklı davaya bugün görülen duruşma ile devam edildi.

Denizli'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aralarında kayyum atanan Aynes Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin eski yöneticilerinin de bulunduğu 21 sanıklı davaya bugün görülen duruşma ile devam edildi.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, kayyum atanan Aynes AŞ'de aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 3'ü firari 21 sanık hakkında, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak, yurt dışına para aktarıp örgüte finansman sağlamak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya bugün görülen duruşma ile devam edildi. Duruşmada, sanıklara ait dijital materyallerle ilgili mahkemeye sunulan raporlar okunurken, sanıklar ise haklarındaki örgüt üyeliği iddialarını ve suçlamalarını kabul etmedi.



Tutuksuz yargılanan Aynes şirketinin eski yöneticisi N.S., suçlamaları kabul etmeyerek TMSF'ye devredilen şirket üzerindeki kayyum kararının kaldırılmasını ve kayyumun yaptığı işlemlerin iptal edilmesi talebinde bulunurken, mahkeme heyeti ise talebi reddetti.



Mahkeme heyeti, verilen aradan sonra ara kararını açıkladı. Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine, bazı eksik dosyaların tamamlanması ve dijital materyallere ait raporların ilgili kurumlardan gelmesinin beklenmesine karar verildi. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Okulu Basıp İdarecileri Döven 4 Kişi Hakkında Karar Verildi

Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi

Galata Kulesi'nin Terasından Aşağı Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada