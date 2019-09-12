Son Dakika Haberleri: Denizli'de 22 Eylül'de 'Yörük Toyu' yapılacak
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Denizli'de 22 Eylül'de 'Yörük Toyu' yapılacak

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılarak yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla Yörük Toyu düzenliyor.

Denizli'de 22 Eylül'de 'Yörük Toyu' yapılacak, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılarak yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla Yörük Toyu düzenliyor.


Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Adalet Parkı'nda yapılacak Yörük Toyu, 22 Eylül 2019 Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Mehter takımı eşliğinde kortej ile başlayacak Yörük Toyu renkli anlara sahne olacak. "Türk dünyasının birlik ve bütünlüğü" sloganıyla yapılacak Yörük Toyu'nda temsili olarak Yörük göçü canlandırılacak, ayrıca yine temsili olarak Yörük düğünü yapılacak. Şölende Denizli Büyük Şehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösteri sunacak buna ek olarak da Denizli Büyükşehir Belediyesi sanatçılarının sahne alacağı konser dinletisi de olacak.


"Her zaman olduğu gibi değerlerimize sahip çıkacağız"


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, düzenlenecek etkinliğe tüm hemşehrilerini davet ettiğini belirterek "Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, gençlerimize ve geleceğimize aktarmak durumundayız. Yörük geleneği bizim özümüzdür. Her zaman olduğu gibi değerlerimize sahip çıkacağız ve bu güzellikleri yaşatmayı sürdüreceğiz. Türk dünyasının birlik ve bütünlüğü için hazırlamış olduğumuz programımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Denizli, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:19 Kaynak: İHA
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