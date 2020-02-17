Denizli'de 238 adet kaçak parfüm ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 238 adet kaçak parfüm ele geçirildi - Son Dakika

Denizli'de 238 adet kaçak parfüm ele geçirildi

7 saat önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 238 adet kaçak parfüm ile 1 adet tarihi eser sikke ele geçirildi.

Denizli'de 238 adet kaçak parfüm ele geçirildi, System.String[]

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 238 adet kaçak parfüm ile 1 adet tarihi eser sikke ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler bir iş yerine yaptıkları baskında 238 adet kaçak parfüm ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Düzenlenen bir başka operasyonda ise polis ekipler bir şahsın üzerinde 1 adet tarihi eser sikke ele geçirildi. Sikkenin hangi döneme ait olduğu ile ilgili araştırmaların sürdüğü bildirilirken bu olayda da 1 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Carrefour, Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını satın alıyor
Denizli ile ilgili korkutan deprem açıklaması: Risk birçok şehirden çok daha yüksek Halep'i muhaliflerden alan Esed'den açıklama: Her karış Suriye toprağı geri alınacak İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 01:48:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de 238 adet kaçak parfüm ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]