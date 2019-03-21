Son Dakika Haberleri: Denizli'de 24 Saatte 483 Artçı Sarsıntı Meydana Geldi

Denizli'de 24 Saatte 483 Artçı Sarsıntı Meydana Geldi

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından 24 saatte 483 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

Denizli'de 24 Saatte 483 Artçı Sarsıntı Meydana Geldi, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından 24 saatte 483 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Acıpayam merkez üslü dün saat 09.34'te meydana gelen depremin ardından 483 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD ekiplerince, artçı depremlerin 306'sı 2 büyüklüğünün altında, 157'si 2 ile 3, 14'ü 3 ile 4 büyüklükleri arasında ve 6'sının ise 4 büyüklüğünün üzerinde olduğu hesaplandı.

Ayrıca bölgedeki vatandaşlar, hasarlı yapılara girilmemesi ve yetkililerin talimatlarına göre hareket edilmesi yönünde uyarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:04 Kaynak: AA

Acıpayam, Denizli, Güncel
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