Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

09.09.2022 14:40
Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Denizli'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın dördüncü duruşmasına tutuklu sanık Furkan Z, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) yoluyla bağlandı.

Şebnem Şirin'in babası Halil Şirin, annesi Pervin Tokat ile ailenin avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık, duruşmaya gelmeyen avukatıyla birlikte gelecek celsede savunma yapmak istediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Furkan Z'nin avukatı Hamdi Işıklı'nın sağlık raporu sunması nedeniyle duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

Olay

Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim 2021'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, bir dairede bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Olaya ilişkin tutuklanan Furkan Z., ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti. İlk duruşmada ise sanık, Şirin'in kendisine bıçakla saldırdığını öne sürmüş, yere düştükten sonrasını hatırlamadığını iddia etmişti.???????

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Kaynak: AA

Şebnem Şirin, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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